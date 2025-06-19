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В Миноблисполкоме прошёл семинар для председателей местных исполкомов и резерва кадров

19 июня 2025 14:18
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Внешняя политика, деловой этикет и применение искусственного интеллекта в управленческой деятельности. От этого зависит развитие регионов. В Миноблисполкоме прошел семинар для представителей местной власти и резерва кадров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Миноблисполкоме прошёл семинар для председателей местных исполкомов и резерва кадров-2

Актуальные темы для разговора – реализация государственной кадровой политики и психологии управления, основные компетенции в управленческой деятельности на современном этапе и внедрение новых технологий в сферу. Семинар стал площадкой для обмена опытом и обсуждения насущных вопросов и проблем.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Учитывая те положения Директивы № 12, которые сейчас актуальны, они будут актуальны, я думаю, всегда, которые утверждены основой идеологии белорусского государства, концептуальные тезисы главы государства высказаны. Вот мы видели даже за последние месяцы, совещания, встречи, которые проводил наш Президент – там очень много идей, открытых посланий, я бы сказал, и нашей вертикали, нашим гражданам по поводу организации работы. Безусловно, это необходимо осмысливать и, самое главное, думать, каким образом реализовывать на практике.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Я считаю, во все времена управленец должен быть примером для тех, кем ты управляешь. И для того, чтобы соответствовать высокой планке управленца современного, необходимо постоянно учиться.

Это не первое такое обучающее мероприятие в Минской области. В апреле прошел семинар по вопросам информационной безопасности и противодействия коррупции.

# Наталья Глинская # Вадим Гигин # Государственная политика

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