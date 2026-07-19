Глинская: Беларусь – единственная на постсоветском пространстве, где есть товарищества инвалидов по зрению

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Расскажите о своих подопечных, об успехах ваших выпускников.
Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый ребенок у нас успешен по отношению сам к себе. Никогда не сравниваю детей. Ведь для кого-то огромный успех – это жить в городе Минске самостоятельно, в общежитии, трудиться на заводе «Светоприбор». Кстати, хочу сказать, что наша страна единственная на постсоветском пространстве, где сохранились товарищества инвалидов по зрению. Это очень важный аспект социальной политики нашего государства, потому что, какие бы ни были нарушения зрения, это дает возможность человеку трудиться.
Наталья Глинская: 17 выпускников Молодечненской школы-интерната – призеры Паралимпийских игр.