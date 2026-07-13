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Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»

13 июля 2026 19:16
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Наталья Глинская, директор Молодечненской спецшколы-интерната.

Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Наталья Глинская, директор Молодечненской спецшколы-интерната:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, здравствуйте.

Наталья Глинская:
Я с гостинцами. Подготовим воскресное блюдо белорусов – верещака. Я приехала на прием и сказала, Таиса Ивановна, я хочу быть директором.

Александр Осенко:
Удача любит смелых.

Наталья Глинская:
Ну да.

Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
В вашем интернате работают люди с большим сердцем.

Наталья Глинская:
Если приходишь работать в специальную школу-интернат, то, похоже, ты уже остаешься в ней на всю жизнь.

Александр Осенко:
Мы туда отправим муку для того, чтобы получился соус.

Наталья Глинская:
Да, да, да. Все правильно. Вы хороший ученик.

Александр Осенко:
А расскажите о своих подопечных.

Наталья Глинская:
17 наших выпускников являются призерами Паралимпийских игр.

Александр Осенко:
Ну вы в тренде.

Наталья Глинская:
Так получается.

Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Беларусь – это социальное государство.

Наталья Глинская:
Букварь, напечатанный шрифтом Брайля, стоит около 3000 долларов. Очень много делает наша страна для того, чтобы все дети имели равные возможности.

Александр Осенко:
Ну как?

Наталья Глинская:
Я бы каждый день кушала такую еду.

Смотрите новый выпуск 19 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь». 

# Александр Осенко # Наталья Глинская

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