Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Наталья Глинская, директор Молодечненской спецшколы-интерната.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Наталья Глинская, директор Молодечненской спецшколы-интерната.
Наталья Глинская, директор Молодечненской спецшколы-интерната:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, здравствуйте.
Наталья Глинская:
Я с гостинцами. Подготовим воскресное блюдо белорусов – верещака. Я приехала на прием и сказала, Таиса Ивановна, я хочу быть директором.
Александр Осенко:
Удача любит смелых.
Наталья Глинская:
Ну да.
Александр Осенко:
В вашем интернате работают люди с большим сердцем.
Наталья Глинская:
Если приходишь работать в специальную школу-интернат, то, похоже, ты уже остаешься в ней на всю жизнь.
Александр Осенко:
Мы туда отправим муку для того, чтобы получился соус.
Наталья Глинская:
Да, да, да. Все правильно. Вы хороший ученик.
Александр Осенко:
А расскажите о своих подопечных.
Наталья Глинская:
17 наших выпускников являются призерами Паралимпийских игр.
Александр Осенко:
Ну вы в тренде.
Наталья Глинская:
Так получается.
Александр Осенко:
Беларусь – это социальное государство.
Наталья Глинская:
Букварь, напечатанный шрифтом Брайля, стоит около 3000 долларов. Очень много делает наша страна для того, чтобы все дети имели равные возможности.
Александр Осенко:
Ну как?
Наталья Глинская:
Я бы каждый день кушала такую еду.
Смотрите новый выпуск 19 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».