Как государство обеспечивает равные возможности для всех детей в Беларуси? Наталья Глинская – в «Рецепте настоящего белоруса»

Наталья Глинская: Ну да.

Наталья Глинская: Я с гостинцами. Подготовим воскресное блюдо белорусов – верещака. Я приехала на прием и сказала, Таиса Ивановна, я хочу быть директором.

Александр Осенко:

В вашем интернате работают люди с большим сердцем.

Наталья Глинская:

Если приходишь работать в специальную школу-интернат, то, похоже, ты уже остаешься в ней на всю жизнь.

Александр Осенко:

Мы туда отправим муку для того, чтобы получился соус.

Наталья Глинская:

Да, да, да. Все правильно. Вы хороший ученик.

Александр Осенко:

А расскажите о своих подопечных.

Наталья Глинская:

17 наших выпускников являются призерами Паралимпийских игр.

Александр Осенко:

Ну вы в тренде.

Наталья Глинская:

Так получается.