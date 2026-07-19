Наталья Глинская: 17 выпускников Молодечненской школы-интерната – призеры Паралимпийских игр

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наши выпускники – это призеры Паралимпийских игр, 17 наших выпускников являются призерами Паралимпийских игр. Если говорить о последних Паралимпиадах, вспомните Токио, единственный призер – это наша выпускница Елизавета Петренко. Олимпиада во Франции, но это уже не единственная медаль, был Дмитрий Солей, тоже наш выпускник. Наши ребята и сейчас являются членами паралимпийского комитета, даже обучаясь в школе. У нас есть ученица, которая выполняет взрослый разряд, хотя обучается в седьмом классе. Она бегает с поводырем.

Наши выпускники возвращаются работать к нам в школу. Я вижу, с каким удовольствием они пробуют, работают совсем в других стезях. Например, тренер тех же легкоатлетов наших, будущих паралимпийцев, Игорь Фортунов, он сам чемпион паралимпиад, сейчас с удовольствием тренирует наших детей. Массажист – выпускница нашей школы, учитель истории, учитель физкультуры – чемпион Европы по мини-футболу.

Сейчас тоже, наверное, похвастаюсь, не так давно был товарищеский матч сборной Сирии и сборной Республики Беларусь, наши ребята участвовали в акции, подписывали майки, кто-то шрифтом Брайля, кто-то своим почерком, потом их наносили трафаретом на членов нашей сборной. Наши ребята выводили нашу команду на стадион. Федерация футбола организовала аукцион. Майки были проданы с аукциона. Приличная сумма поступила на наш бюджет, благодаря которой сейчас мы организовываем каникулы для тех детей, которые живут в школе. Кажется, настолько просто для нас с вами, ребята наши, каждый, кушают мороженое разных сортов, «Кола», «Фанта», торты, пирожные именно за счет этого аукциона, который состоялся во время товарищеского матча.