Настало время конкретных дел! Как прошло 2-е заседание VII ВНС – пообщались с делегатами

В Минске прошло второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. В его работе приняли участие члены Совета Республики во главе с председателем. Два дня сенаторы работали во Дворце Республики, однако программа не ограничилась только официальной повесткой. О событии, которое войдет в историю суверенного государства, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.

Достижения, которыми гордится страна, были представлены на выставке «Моя Беларусь». Честь стать первыми гостями была оказана делегатом Всебелорусского народного собрания. Масштабная экспозиция национальных достижений вызвала искреннюю гордость за успехи страны. Выставку «Моя Беларусь» в Минске посетили делегаты ВНС.

В первый день работы Всебелорусского народного собрания делегаты заслушали Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Глава государства определил четкие ориентиры стратегии развития государства, дал оценку международной обстановке, вопросам безопасности. Но во главе всего экономика. Послание Президента к народу и парламенту – ГЛАВНОЕ. Как отметил Александр Лукашенко, настало время конкретных дел. Делегаты также смогли задать вопросы Президенту. Члены Совета Республики поделились своими впечатлениями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Великолепное, на мой взгляд, выступление было у главы государства. Я думаю, что это оценили и все, кто присутствовал, не только делегаты Всебелорусского народного собрания и приглашенные, которые присутствовали в зале, но и все, кто мог в прямом эфире слушать нашего Президента. Подробности Второй день работы был посвящен рассмотрению и утверждению программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку, а также ряд кадровых и организационных вопросов ВНС. Определено семь приоритетов, которые выведут Беларусь на новый уровень благополучия во всех сферах. Особое внимание уделено региональному развитию. Это продолжает тренд предыдущей пятилетки. Документ был принят единогласно. Сенаторы проголосовали за.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы утвердили программу социально-экономического развития нашего государства на 2026-2030 годы. Главный вектор – это 7 направлений, которые имеют огромное значение. Под эти направления подведены государственные программы, мобилизованы ресурсы. Сейчас необходимо только консолидировать органы госуправления, поднять необходимо людей, трудовые коллективы на выполнение главнейших задач этой программы. Мы должны достичь ключевых значений за пятилетку. ВВП должен быть не менее 115 %. Реальные денежные доходы нашего населения должны вырасти до 121 %. Экспорт товаров и услуг должен вырасти почти в 1,2 раза. Мы должны построить порядка 21,8 миллиона метров квадратных жилья и создать очень хорошие условия для наших граждан, для наших людей.



Инна Толкачева, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

У нас на предприятии имеется тоже программа развития на пятилетку. Соответственно, здесь совпадают приоритеты автоматизации производства, потому что мы на самом деле ощущаем нехватку рабочей силы. С учетом того, что у нас очень много ручного труда, стоит сегодня вопрос, как заменить человека на этих сложных участках. На сегодняшний момент у нас идет проектирование цеха переработки перепелиных яиц, которая будет полностью автоматизирована и уберет вот этот рутинный ручной женский труд. Я думаю, что это перспектива развития в целом нашей экономики, потому что она на самом деле должна быть цифровой.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

На следующую пятилетку есть государственная подпрограмма, это доступная среда. То есть, конечно же, у нас еще не все сделано. Да, мы двигаемся вперед, но очень важно понимать, что и правительство видит эти вопросы. И закладывают на целую пятилетку определенные показатели, индикаторы. И я думаю, что это очень важно, когда люди, не только дети, но и взрослые с ограниченными возможностями окружены такой заботой государства.