Как финансируются учреждения для особенных детей? Наталья Глинская рассказала о помощи государства

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нужда в финансах есть всегда. Конечно, говоря о финансировании именно и образования, и дополнительного образования детей с особенностями, здесь действительно все социальные программы заложены и работают на 100%. Наши ребята обеспечены всем необходимым. Прежде всего, это, конечно же, специальные программы и специальные тифлотехнические средства. Цифровизация в специальном образовании. Если ребенок с сохранным интеллектом, он имеет возможность иметь доступ ко всем гаджетам. Есть все специальные программы, озвученные. Если он не видит, мы обучаем, как работать со слухом.

Когда ребята имеют возможность обучаться именно на самом современном оборудовании, это дает определенный результат, они потом очень легко социализируется в обществе. «Фактор.BY» – победитель Даниил Савеня. Сейчас я участвовала в XIII Форуме регионов, и был концерт, который давали совместно Беларусь и Россия. Когда я увидела Даниила, он пел гимн Евфросинии Полоцкой. Это было действительно мощно, круто. Я видела, как воспринимают его. Очень талантливый ребенок. Он не единственный в этом роде. Я считаю, что практически у нас все дети имеют какую-то специфику, талант. Это все благодаря социальной политике нашего государства.