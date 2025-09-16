Новый законотворческий сезон – 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва

Время принятия важных решений. 16 сентября начала работу четвертая сессия Совета Республики VIII созыва. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи на законотворческий сезон обозначила спикер Наталья Кочанова. Постоянным комиссиям необходимо использовать разные формы работы: проводить выездные заседания, круглые столы, обсуждать правовые новеллы.

Сенаторам предстоит рассмотреть целый блок законопроектов, которые направлены на сохранение природных богатств. Предстоит упорядочить стандарты и требования в области оказания медицинской помощи. Председатель Совета Республики отметила, что необходимо продолжить работу над проектом бюджета – вносить предложения, опираясь на запросы своих регионов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Основные приоритеты бюджетной политики остаются неизменными: финансирование в полном объеме социальных программ, рост зарплат, устойчивое развитие регионов, своевременное обслуживание государственного долга. Пакет прогнозных и бюджетных документов на 2026 год был рассмотрен на заседании экспертного совета. Наша позиция направлена главе государства.

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все эти два месяца мы работали на своих непосредственных местах, во всяком случае я, как председатель областного Совета. Это была тесная работа среди нашего населения, очень много было уделено внимания реализации гражданских инициатив, поскольку мы сейчас видим востребованность нашего общества. То есть люди не ждут, что исполнительная власть будет наводить порядок на земле, а сами активно в этом участвуют.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы работали вплотную в регионах, изучали различные вопросы, запросы от избирателей: это и мониторинг торговых сетей, и качество оказания медицинских услуг, особенно на селе, оснащенность фельдшерско-акушерских пунктов. И вообще просто общались с людьми для того, чтобы глубже окунуться в те проблемы, которые волнуют сегодня наше население.