Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики

Сегодня по всей стране были доступны 57 номеров. И звонки поступали практически беспрерывно. Люди делились проблемами и озвучивали предложения. Не секрет, что белорусы стали вступать в брак в более осознанном возрасте. Поэтому попасть в разряд «молодая семья» успевают не все молодожены. От них прозвучало предложение, которое парламентарии обещают рассмотреть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На данный момент семья, где одному из супругов 31 год, имеет возможность воспользоваться льготным кредитованием для того, чтобы построить собственное жилье. Предлагается 33, а может быть даже и 35 лет. Я думаю, что мы передадим в соответствующую комиссию данное предложение, оно будет рассмотрено.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Наверное, 50 % по вопросам семьи, а другие вопросы, бытовые, жилищно-коммунальные, но они тоже касаются семьи. Поэтому будем все вопросы, кто нам звонит, по любым вопросам, мы все равно это все фиксируем, заводим карточку, берем на контроль и доводим до логического завершения.