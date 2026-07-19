Обучают даже слепоглухих! Глинская рассказала, на каком уровне Беларусь по заботе об особенных детях

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Если сравнить с нашими соседями, с постсоветскими республиками, на каком мы уровне находимся по заботе о таких детях?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стремиться есть всегда к чему, но и сейчас в новой программе социально-экономического развития пятилетки качества, я анализировала, практически все 20 государственных программ предусматривают заботу не только о детях, но и о людях с ограниченными возможностями, с инвалидами. Я считаю, это достаточно высокий уровень развития нашей страны. Ведь вспомните, раньше было совсем по-другому. Я даже когда пришла, помню, работать уже в специальное образование, тогда только начинали открываться пункты, центры коррекционно-развивающего обучения и воспитания.

То есть эти дети в основном были по домам. Они были спрятаны, они были не видны. Сейчас вы видите, что наше общество становится более толерантно. Мы уже готовы принимать этих детей. Мы их принимаем.

Александр Осенко:

К вам приезжают наши коллеги из-за рубежа для того, чтобы перенимать ваш опыт?

Наталья Глинская:

У нас совместные проекты. Мы реализовывали совместный проект с Сергиево-Посадским детским домом, где в единственном в России идет обучение слепоглухих детей. Мы единственное в стране учреждение образования, которое владеет данными методиками.

В течение трех лет мы занимались, было налажено взаимодействие, и наши педагоги выезжали в Сергеев Посад, и специалисты Сергеева Посада приезжали к нам, проводили обучающие семинары для наших педагогов, чтобы мы могли транслировать весь опыт на всю республику. Мы параллельно обучали слепоглухих детей. То есть если появляется в республике ребенок с такими отклонениями, он будет иметь возможность получить квалифицированную помощь на базе нашего учреждения.