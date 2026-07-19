25 лет работает с особенными детьми и никогда не хотела сменить профессию! Большой разговор с Натальей Глинской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Глинская. «Если приходишь работать в специальную школу-интернат, то остаешься в ней на всю жизнь» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В вашем интернате и вообще, когда ты работаешь с особенными детками, наверное, работают больше не профессионалы, а люди с определенными чертами характера?

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной школы-интерната, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, вы очень правильно подметили. Если приходишь работать в специальную школу-интернат, то, похоже, ты уже остаешься в ней на всю жизнь. Что касается профессионалов, профессионализм очень важен именно для нас, кто работает с особой категорией детей, потому что если ты не владеешь специальными методиками педагогическими, то наверняка у тебя не получится, не приживешься ты здесь. Александр Осенко:

Наверное, там работают люди с большим сердцем, потому что это же не просто учеба 8 часов в сутки, а это жизнь 24/7? Наталья Глинская:

Да, это 24/7, без каникул, без выходных, круглогодично. Сейчас у нас в школе живет 23 ребенка с особенностями. Это их дом, никогда не говорю, что это сироты. Это просто дети, для которых интернат – это их родной дом. «Около 25 лет работаю с особенными детьми и никогда не хотела сменить профессию» Александр Осенко:

Сколько лет вы работаете с особенными детьми?

Наталья Глинская:

Я руковожу уже более 20 лет. 5 декабря 2026 года будет 21 год. Это как день моего второго рождения. Я помню этот день до мельчайших подробностей, когда мой первый день в качестве руководителя. С особенными детьми я еще работала на пункте коррекционном в 5-й школе. Около 25 лет. Александр Осенко:

Никогда не хотели сменить род деятельности? Наталья Глинская:

Нет. Если ты занимаешься делом, которое ты любишь, оно доставляет огромное удовольствие. Знаете, как говорят современные психологи: 5 лет, и уже нужно что-то менять для того, чтобы человек развивался. У меня такого состояния не было. Какие необычные семинары проходят для педагогов спецшколы? Александр Осенко:

Для того чтобы понимать детей, надо видеть их глазами. Как вы видите мир их глазами?

Наталья Глинская:

Я приглашаю вас к нам в школу. Как только вы попадаете к нам, мы вам дадим специальную повязку. Мы вас окунаем в ту атмосферу, в которой живут слепые. Говорю на 100%, кусочек света не проникнет к вам. Вы полностью час-два проживаете жизнью наших детей: сходить в столовую, в спортзал, позаниматься спортом. Александр Осенко:

Так и педагоги делают? Наталья Глинская:

Конечно, у нас такие семинары проходят, особенно в каникулярное временя, педагоги же не отдыхают, они накапливают свою методическую копилку, и мы практикуем такие семинары, полностью закрываем зрительный анализатор, даже выходим в город для того, чтобы потом понимать, освежать свои знания, как учить детей. Александр Осенко:

Какие-нибудь методики на базе вашей школы разрабатываются? Наталья Глинская:

Конечно. Мы являемся областным ресурсным центром для детей с нарушением зрения. Педагоги нашей школы являются рецензентами учебников, которые публикуются шрифтом Брайля. История, физика, белорусский язык, русский язык – наши все педагоги являются рецензентами. Потому что для того, чтобы напечатать обычный учебник шрифтом Брайля, необходимо тифлотехническое образование и знать, как правильно подать эту информацию. Еще дополню про социальное государство. Один букварь, напечатанный шрифтом Брайля, стоит около 3 000 долларов. Очень много делает наша страна для того, чтобы все дети имели равные возможности. Как Наталья Глинская подбирает людей в команду?

Александр Осенко:

Как вы подбираете людей себе в команду? Наталья Глинская:

По наитию. Придет человек, ищет работу. Я сразу вижу, сможет он работать у нас или нет. Но вы знаете, иногда, конечно же, ошибалась. Некоторые не выдерживают и уходят. Но не потому, что они плохо работают, нет, психоэмоциональное напряжение. Обычно к нам приезжают, например, первый раз в гости, они видят наших детей, начинают слезы в два ручья, нам жалко и все такое. Такой тип не сможет у нас работать. Александр Осенко:

Было у вас поначалу, что вы плакали в подушку? Наталья Глинская:

Хороший вопрос. Нет, я отвечу, может, жестко, но правдиво. У меня не было такого. Я понимала, что я здесь не для того, чтобы кого-то жалеть, а для того, чтобы создать условия для развития. Какой бы ребенок ни был, он должен развиваться. Моя роль как директора именно состоит в этом. У нас открылся 10 лет назад хоккейный клуб «Динамо-Молодечно». Наши дети вместе со мной на каждой домашней игре активные болельщики, слепых берем с собой. Если вдруг меня нет и кто-то отказывается их вести на хоккей, это уже для них целая трагедия. Над какими законопроектами работает Наталья Глинская? Александр Осенко:

Над какими законопроектами вы сейчас работаете в Совете Республики?