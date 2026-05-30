Новости по тегу #Наши дети

В учебном центре внутренних войск под Минском 30 мая собралась большая команда молодых патриотов со всей страны. Здесь чествовали лучших воспитанников, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов.
Соревнования охватят все районы столицы: первый старт состоится в субботу в Лошицком парке, а суперфинал – осенью на велодроме «Минск-Арены».
Важным нововведением стало включение лекарственных средств и медицинских изделий в состав государственного обеспечения сирот.
В этом году проект охватил отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А также детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Целый месяц военные дарили внимание и подарки тем, кому особенно нужна забота – детям из больших семей, а также сиротам и ребятам с инвалидностью.
В 2026 году новогодний благотворительный марафон «Наши дети» вот уже в 30-й раз согрел заботой более миллиона ребят по всей стране.
Сегодняшнее представление было построено в форме интерактивной сказки, полностью подготовлено и исполнено силами юных артистов.
Команда сотрудников ведомства посетила семью Александра и Екатерины Лицкевич в Минске. Супруги воспитывают 16 детишек.
Увлекательную викторину с подарками подготовили и спасатели, которые напомнили детям важные правила безопасного поведения зимой.
«Кому, как ни нам, взрослым людям, подарить волшебство детям».
Зимние праздники – это время, наполненное сказочным ожиданием, ожиданием чуда, которое должно коснуться каждого, особенно самого искреннего и доверчивого сердца – детского.
Яркий праздник во Дворце детей и молодежи собрал около 250 детей. Это учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ ДОСААФ.
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