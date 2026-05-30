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Новости по тегу #Наши дети

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов
30 мая 2026 18:37

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов

Велофестиваль «Першы ровар» стартует в Минске 25 апреля
23 апреля 2026 07:11

Велофестиваль «Першы ровар» стартует в Минске 25 апреля

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот
13 апреля 2026 17:44

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»
16 января 2026 11:01

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Гвардейцы столичной механизированной бригады посетили пансионат «Солнечный» в рамках марафона «Наши дети»
16 января 2026 07:58

Гвардейцы столичной механизированной бригады посетили пансионат «Солнечный» в рамках марафона «Наши дети»

Гродненская епархия провела рождественские встречи в рамках марафона добра «Наши дети»
14 января 2026 17:27

Гродненская епархия провела рождественские встречи в рамках марафона добра «Наши дети»

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи
14 января 2026 17:19

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи

Благотворительный марафон «Наши дети» поддержали представители МВД
07 января 2026 08:37

Благотворительный марафон «Наши дети» поддержали представители МВД

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре
06 января 2026 13:48

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре

Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях
02 января 2026 14:35

Охват растёт из года в год – депутат Мингорсовета о марафоне «Наши дети» и благотворительных акциях

Поверить в чудо и окружить заботой – как дарит волшебство марафон «Наши дети»
02 января 2026 14:30

Поверить в чудо и окружить заботой – как дарит волшебство марафон «Наши дети»

Представители ДОСААФ присоединились к марафону добра «Наши дети»
02 января 2026 09:07

Представители ДОСААФ присоединились к марафону добра «Наши дети»