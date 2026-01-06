Прямой эфир

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре

06 января 2026 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить улыбки и праздничное настроение. Сегодня, 6 января, праздник устроили в Минском городском детском клиническом центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре-2

Его сотрудники в игровой форме рассказали юным гостям как правильно заботиться о своих зубах, чтобы избежать кариеса. Увлекательную викторину с подарками подготовили и спасатели, которые напомнили детям важные правила безопасного поведения зимой.

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре-4

Для меня Новый год – это подарки, праздники, мандарины и снег, и всякое такое.

Марафон «Наши дети» прошёл в Минском городском детском клиническом центре-6

Евгения Коршикова, главный врач Минского городского детского клинического центра по стоматологии, депутат Мингорсовета:
Мы попытались создать такой островок некоего волшебства. Когда наши дети, сегодня вместо страха встречи со стоматологической установкой они встретят Деда Мороза, зубную фею. Вместо звуков, которые присущи стоматологии, они сегодня поучаствуют в конкурсах и, конечно, получат подарки. На мой взгляд, самый основной подарок для них – это те знания, которые позволят им сохранить здоровье.

Еще одним подарком для участников праздника стала возможность пройти бесплатный профилактический осмотр и получить индивидуальную консультацию врачей-стоматологов.

# Наши дети # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Специальный план «Погода. Снежные заносы» введён ГАИ по всей Гомельской области
06 января 2026 13:47

Специальный план «Погода. Снежные заносы» введён ГАИ по всей Гомельской области

Лукашенко: дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость
06 января 2026 13:39

Лукашенко: дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость

Вы верите в чудеса перед Рождеством? Спросили у минчан
06 января 2026 13:04

Вы верите в чудеса перед Рождеством? Спросили у минчан