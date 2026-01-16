Гвардейцы столичной механизированной бригады посетили пансионат «Солнечный» в рамках марафона «Наши дети»

Так завершился марафон добра «Наши дети». Целый месяц военные дарили внимание и подарки тем, кому особенно нужна забота – детям из больших семей, а также сиротам и ребятам с инвалидностью.

Ольга Другаль, директор Минского городского детского социального пансионата «Солнечный»: Нам помощь военнослужащие оказывают в течение всего года. И приезжают к нам и на День защиты детей, и на 1 сентября, и на новогодние праздники, рождественские тоже не исключение. Приезжают к нам и с подарками, и с концертными номерами. Дети в большом всегда предвкушении. Они, как и мы, взрослые, тоже ждут чуда. И они уже заранее готовят стихи для Деда Мороза, учат песни, готовят танцы.

Алексей Селезень, военнослужащий механизированной бригады:

Одна из самых знаменательных акций. Она требует огромных усилий, требует огромного участия. И мы, конечно же, с большой радостью всегда готовы принять участие в таких акциях. В течение года неоднократно посещаем различные пансионаты, дома-интернаты, взаимодействуем с государственными учреждениями образования. Сегодня в рамках акции «Наши дети» подарили сертификат в хобби-парк. С помощью сертификата воспитанники и воспитатели смогут приобрести различные элементы для художественной самодеятельности, для творчества, смогут купить разукраски, акварели и прочие принадлежности.

Доброе дело объединило коллективы – военные и трудовые – по всей стране, оставив яркий след в сердцах детей и взрослых.