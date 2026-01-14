Гродненская епархия провела рождественские встречи в рамках марафона добра «Наши дети»
Несмотря на то что праздничные благотворительные инициативы подходят к концу, добрые дела на этом не закончатся.
Самый трогательный благотворительный марафон добра «Наши дети» завершает свое новогоднее путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий финальный аккорд поставили в Гродненской области. В школе номер 3 Скиделя прошли рождественские встречи с участием епархии.
Говорили о любви и милосердии к ближним, добрых делах и силе веры. Три года назад на базе школы начал работу ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Представители церкви стремятся привить детям христианские ценности, а в светлые дни между Рождеством и Крещением приходят к ученикам, чтобы поздравить их с праздниками.
Во время марафона добра подвели с учащимися итоги республиканского семейного конкурса рисунков «Дорогами православной Беларуси вместе». Не обошлось без песнопений возле елки и сладких подарков для школьников.
Ульяна Степанюк, учащаяся Средней Школы №3 имени Е.М. Шевченко Скиделя:
Мне очень понравилось творить, рисовать храмы. Я очень благодарна своей учительнице Алле Владимировне, что она нам дала такой проект хороший. Родителям благодарна, что они разрешили мне участвовать, помогали мне во всем.
Алексей Плескач, учащийся Средней Школы №3 имени Е.М. Шевченко Скиделя:
Я сейчас рисовала храм. Кафедральный Симеоновский собор в Бресте. Меня удивил его вид, он очень большой и красивый.
Антоний, архиепископ Гродненский и Волковысский:
Праздник Рождества Христова отмечается в каждой семье белорусской, и без участия детей этот праздник невозможно себе представить, потому что в мире рождается Христос, Бог приходит как младенец беспомощный, которого будут воспитывать, учить говорить. Эти добрые семейные эмоции, конечно, воспринимаются тогда, когда ты слышишь поздравления устами наших детей.
В 2026 году новогодний благотворительный марафон «Наши дети» вот уже в 30-й раз согрел заботой более миллиона ребят по всей стране. Праздничный маршрут завершился, но оставил в сердцах детей главное – веру в добро и чудеса.