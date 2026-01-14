Гродненская епархия провела рождественские встречи в рамках марафона добра «Наши дети»

Несмотря на то что праздничные благотворительные инициативы подходят к концу, добрые дела на этом не закончатся. Самый трогательный благотворительный марафон добра «Наши дети» завершает свое новогоднее путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркий финальный аккорд поставили в Гродненской области. В школе номер 3 Скиделя прошли рождественские встречи с участием епархии.

Говорили о любви и милосердии к ближним, добрых делах и силе веры. Три года назад на базе школы начал работу ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Представители церкви стремятся привить детям христианские ценности, а в светлые дни между Рождеством и Крещением приходят к ученикам, чтобы поздравить их с праздниками. Во время марафона добра подвели с учащимися итоги республиканского семейного конкурса рисунков «Дорогами православной Беларуси вместе». Не обошлось без песнопений возле елки и сладких подарков для школьников.

Ульяна Степанюк, учащаяся Средней Школы №3 имени Е.М. Шевченко Скиделя:

Мне очень понравилось творить, рисовать храмы. Я очень благодарна своей учительнице Алле Владимировне, что она нам дала такой проект хороший. Родителям благодарна, что они разрешили мне участвовать, помогали мне во всем.

Алексей Плескач, учащийся Средней Школы №3 имени Е.М. Шевченко Скиделя:

Я сейчас рисовала храм. Кафедральный Симеоновский собор в Бресте. Меня удивил его вид, он очень большой и красивый.