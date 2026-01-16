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С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»

16 января 2026 11:01
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Более миллиона юных жителей страны получили внимание и заботу во время благотворительного марафона «Наши дети». Он проходил с 15 декабря прошлого года по 14 января 2026-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»-2

Это одна из самых трогательных традиций Беларуси. В этом году проект охватил отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А также детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме новогодних подарков, была оказана спонсорская помощь спецучреждениям на сумму свыше 10 миллионов рублей. Кроме того, Белорусским детским фондом был объявлен сбор средств на приобретение оборудования для диагностики слуха у новорожденных. Удалось собрать более 125 тысяч рублей.

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»-4

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:
Мы пятый год в рамках акции «Наши дети» объявляем марафон для тех людей, которые своим финансовым вкладом помогли и поддержали нашу задачу, идею, цель этого марафона – сбор средств для приобретения инновационного оборудования для диагностики слуха у новорожденных и маленьких детей. И у нас был призыв. Дорогие люди, давайте поможем вместе услышать нашему новорожденному ребенку голос мамы.

В праздничные дни заботой были охвачены и пожилые белорусы. Во время марафона «От всей души» подарки получили около 600 тысяч человек. Особое внимание уделили долгожителям, а также постояльцам социальных учреждений. Кроме того, во время благотворительных мероприятий собрано более 2,5 миллионов рублей.

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»-6

Вероника Гулевич, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Акция проходит уже ежегодно, и она стала уже большой хорошей традицией и набирает большую популярность среди белорусов. Акция проходит своевременно и в соответствии с планом, который был утвержден Министерством труда и соцзащиты. Данный план включает в себя более 20 разноплановых мероприятий.

В 2026 году инициативы «Наши дети» и «От всей души» сплотили еще больше белорусов. В добрых делах объединились представители госструктур и предприятий, депутатского корпуса и общественных организаций.

# Наши дети # Пенсионеры # Вероника Гулевич # Людмила Кондрашова # Государственная политика

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