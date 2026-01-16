С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Более миллиона юных жителей страны получили внимание и заботу во время благотворительного марафона «Наши дети». Он проходил с 15 декабря прошлого года по 14 января 2026-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одна из самых трогательных традиций Беларуси. В этом году проект охватил отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А также детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме новогодних подарков, была оказана спонсорская помощь спецучреждениям на сумму свыше 10 миллионов рублей. Кроме того, Белорусским детским фондом был объявлен сбор средств на приобретение оборудования для диагностики слуха у новорожденных. Удалось собрать более 125 тысяч рублей.

Людмила Кондрашова, председатель правления Белорусского детского фонда:

Мы пятый год в рамках акции «Наши дети» объявляем марафон для тех людей, которые своим финансовым вкладом помогли и поддержали нашу задачу, идею, цель этого марафона – сбор средств для приобретения инновационного оборудования для диагностики слуха у новорожденных и маленьких детей. И у нас был призыв. Дорогие люди, давайте поможем вместе услышать нашему новорожденному ребенку голос мамы.

В праздничные дни заботой были охвачены и пожилые белорусы. Во время марафона «От всей души» подарки получили около 600 тысяч человек. Особое внимание уделили долгожителям, а также постояльцам социальных учреждений. Кроме того, во время благотворительных мероприятий собрано более 2,5 миллионов рублей.