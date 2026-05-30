Прямой эфир

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов

30 мая 2026 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В учебном центре внутренних войск под Минском 30 мая собралась большая команда молодых патриотов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь чествовали лучших воспитанников, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов. Повод особенный – благотворительному фонду «Молодая гвардия» исполнилось два года.

За это время движение выросло в масштабный проект: более 20 региональных представительств и 2,5 тысячи ребят, для которых патриотизм, дисциплина и чувство ответственности стали частью повседневной жизни.

Как в Беларуси воспитывают молодую гвардию – узнавала Валерия Карачун.

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов-2

Праздник в честь знаковой даты собрал больше сотни участников. Разделить радость с воспитанниками приехали представители власти, бизнеса и общественные деятели. Но главные лица здесь – те, ради кого «Молодая гвардия» создавалась.

За активную жизненную позицию и верность выбранному пути награды получили лучшие учащиеся, выпускники и инструкторы военно-патриотических клубов. Те, кто добился результатов и теперь ведет за собой других. Ребята искренне радуются друг за друга. За два года «Молодая гвардия» стала настоящей семьей.

Матвей Листопад, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»:
Мне очень нравятся военные, я люблю все такое патриотическое, поэтому я решил пойти в ВПК.

Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов.

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов-4

Стрельба, рукопашный бой, плавание, секции по фитнесу и финансовой грамотности – это далеко не все, чем занимаются ребята в клубах. Есть уникальные направления: от фехтования до управления беспилотниками и даже военной журналистики. Популярностью у девушек пользуются занятия по самообороне. Занятия в клубах проходят круглый год. Особое внимание инструкторы уделяют огневой подготовке.

Подробности в видео.

# Дети # Наши дети # Внутренние войска Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»
30 мая 2026 18:14

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»

Правда вместо изоляции. Какие выводы сделали немецкие гости после визита в Беларусь?
30 мая 2026 18:10

Правда вместо изоляции. Какие выводы сделали немецкие гости после визита в Беларусь?

Как Лукашенко расставил точки над ИИ? Пустовой о том, как прошел саммит ЕАЭС
30 мая 2026 18:08

Как Лукашенко расставил точки над ИИ? Пустовой о том, как прошел саммит ЕАЭС