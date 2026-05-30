В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов

В учебном центре внутренних войск под Минском 30 мая собралась большая команда молодых патриотов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь чествовали лучших воспитанников, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов. Повод особенный – благотворительному фонду «Молодая гвардия» исполнилось два года. За это время движение выросло в масштабный проект: более 20 региональных представительств и 2,5 тысячи ребят, для которых патриотизм, дисциплина и чувство ответственности стали частью повседневной жизни. Как в Беларуси воспитывают молодую гвардию – узнавала Валерия Карачун.

Праздник в честь знаковой даты собрал больше сотни участников. Разделить радость с воспитанниками приехали представители власти, бизнеса и общественные деятели. Но главные лица здесь – те, ради кого «Молодая гвардия» создавалась. За активную жизненную позицию и верность выбранному пути награды получили лучшие учащиеся, выпускники и инструкторы военно-патриотических клубов. Те, кто добился результатов и теперь ведет за собой других. Ребята искренне радуются друг за друга. За два года «Молодая гвардия» стала настоящей семьей. Матвей Листопад, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»:

Мне очень нравятся военные, я люблю все такое патриотическое, поэтому я решил пойти в ВПК. Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов.