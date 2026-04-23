Велофестиваль «Першы ровар» стартует в Минске 25 апреля

В Минске готовится открытие пятого сезона семейного велофестиваля «Першы ровар», который пройдет с 25 апреля по 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования охватят все районы столицы: первый старт состоится в субботу в Лошицком парке, а суперфинал – осенью на велодроме «Минск-Арены». Юных велосипедистов ждут массовые заезды, фигурное вождение, а для малышей от двух до шести лет организуют веселые эстафеты.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:

Велоспорт – это доступный вид спорта, где можно, абсолютно не имея никаких там больших навыков, сесть, попробовать свои силы, ну и дальше заразиться велосипедом и дальше идти в большой спорт. Поэтому задача этого проекта, чтобы детишки жили спортом, жили велосипедом. Ну и, наверное, своих родных, близких, знакомых подтягивали. Если там ребенок пошел, и родители за ним пошли.

Программа дополнена развлечениями: гостей ждут тематические фотозоны, мастер-классы, интерактивные челленджи, арт-площадка и шоу с экстремальными трюками. В завершение участников порадуют розыгрышами призов. Главный из них – велосипед.