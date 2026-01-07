Благотворительный марафон «Наши дети» поддержали представители МВД
О добрых делах белорусов! Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять страну. Многолетнюю традицию поддержали представители Министерства внутренних дел. Команда сотрудников ведомства посетила семью Александра и Екатерины Лицкевич в Минске. Супруги воспитывают 16 детишек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Передал вам каждому министр внутренних дел. Он сказал, что в обязательном порядке передайте от меня деткам частичку тепла, любви и понимания.
Гости привезли большой семье сладкие подарки, игрушки и сертификат на покупку товаров для интерьера. Не случайно в детском доме семейного типа Екатерины и Александра Лицкевич искренне верят в добро. Несколько лет назад супруги приняли благородное решение дарить любовь, тепло и заботу малышам, которые оказались в сложной ситуации. Они хотят дать ребятишкам опору в жизни, сделать счастливыми детские судьбы и зажечь веру в чудо. А визит гостей стал еще одним теплым событием, которое останется в сердцах.
Топ-топ, Новый год
К нам торопится, идет.
Тук-тук, в дверь стучит,
Всех нас в праздник удивит!
Екатерина Лицкевич, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района Минска:
Спасибо огромное за такой чудесный праздник, дорогого стоит, что нас так помнят и любят.
Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» вот уже 30 лет в новогодние и рождественские дни дарит тепло и заботу ребятам по всей стране: от малышей из многодетных и малообеспеченных семей до детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке.