Благотворительный марафон «Наши дети» поддержали представители МВД

О добрых делах белорусов! Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает объединять страну. Многолетнюю традицию поддержали представители Министерства внутренних дел. Команда сотрудников ведомства посетила семью Александра и Екатерины Лицкевич в Минске. Супруги воспитывают 16 детишек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передал вам каждому министр внутренних дел. Он сказал, что в обязательном порядке передайте от меня деткам частичку тепла, любви и понимания.

Гости привезли большой семье сладкие подарки, игрушки и сертификат на покупку товаров для интерьера. Не случайно в детском доме семейного типа Екатерины и Александра Лицкевич искренне верят в добро. Несколько лет назад супруги приняли благородное решение дарить любовь, тепло и заботу малышам, которые оказались в сложной ситуации. Они хотят дать ребятишкам опору в жизни, сделать счастливыми детские судьбы и зажечь веру в чудо. А визит гостей стал еще одним теплым событием, которое останется в сердцах.