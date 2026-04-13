Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот

С заботой о тех, кто больше всего в этом нуждается. В Беларуси усилена поддержка детей-сирот. Соответствующее постановление принято правительством. Документ вводит новые денежные нормы на питание, одежду и медицинское обслуживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание в постановлении – семейным формам устройства сирот. Ежемесячные выплаты на питание и личные нужды детей в таких семьях поднимутся на 10 %. Вырастет и размер возмещения расходов на оплату телефона и бытовых услуг.

Согласно новым правилам, расходы на питание сирот в государственных учреждениях вырастут на 15 %. Финансирование закупок одежды, обуви, мягкого инвентаря и учебных принадлежностей увеличится на 5 %.

Елена Симакова, заместитель начальника Главного управления Министерства образования Беларуси:

Государство и правительство постоянно держат на контроле улучшение условий проживания, воспитания, содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И в этом году, 10 апреля, принято постановление № 181, в котором в очередной раз увеличены нормы питания, нормы обеспечения одеждой, обуви, мягким инвентарем детей, которые находятся на разных формах семейного устройства. Это детские дома семейного типа, приемные семьи, детские, но в том числе и в детских интернатных учреждениях. Планомерно, с учетом потребности в обеспечении детей.

Важным нововведением стало включение лекарственных средств и медицинских изделий в состав государственного обеспечения сирот. Одновременно с ростом поддержки постановление предусматривает увеличение сумм, которые обязаны возмещать государству родители, лишенные прав на воспитание детей.