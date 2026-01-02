Представители ДОСААФ присоединились к марафону добра «Наши дети»

Время, когда взрослые становятся волшебниками и дарят юным белорусам настоящую сказку. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает путешествие по стране и объединяет миллионы сердец. Присоединились к теплой эстафете и представители ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий праздник во Дворце детей и молодежи собрал около 250 детей. Это учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ ДОСААФ. Будущие автомотоспортмены, радисты, судомоделисты. Каждый из них уже сегодня демонстрирует силу воли, дисциплину и целеустремленность. Своими достижениями ребята многократно прославляли страну на международной арене.

Кира Козловская: Мне очень понравилось здесь. Выступление – оно было яркое, хорошее, добрый персонаж и очень много хороших героев.

Василий Макарушко, начальник группы патриотического воспитания центрального совета ДОСААФ:

В рамках республиканской акции «Наши дети» ДОСААФ проводил такие же мероприятия для детей специализированных детско-юношеских спортивно-технических школ ДОСААФ. Важность этой акции на сегодня очень актуальна, и каждый из детей, который присутствует в этом зале, почувствует заботу о нем, получит подарки, получит такие позитивные чувства, эмоции.

Центральным событием праздника стало театрализованное представление. А после спектакля ребят ждали интерактивные игры, танцевальные конкурсы и хороводы. Сладкие подарки и поздравления получил каждый ребенок. Новый год для юных спортсменов ДОСААФ начался с волшебства – а это лучший старт для будущих побед и достижений.