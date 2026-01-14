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Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи

14 января 2026 17:19
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Завершился марафон добрых дел и в Минском государственном дворце детей и молодежи. Именно здесь 15 декабря был дан старт мероприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-2

Сегодняшнее представление было построено в форме интерактивной сказки, полностью подготовлено и исполнено силами юных артистов. Зрительный зал был заполнен учащимися школьных театральных коллективов. Это будущие вокалисты, хореографы, актеры и режиссеры.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-4

На концерте пою свою авторскую песню «Свое», которую для меня написали мои продюсеры Евгений Олейник и Юлия Быкова. А в концерте я главный герой вместе со своей подругой.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-6

Я солистка, сейчас здесь я в главной роли. Было сложно запомнить сценарий и отрепетировать актерскую игру.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-8

Мне больше нравится много публики, потому что ты так начинаешь просто брать себя в руки и классно петь.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-10

Ангелина Пушкарь, режиссер продюсерского центра «Аура»:
Эта идея пришла нашему продюсеру, вернее его сыну Вове. То есть из-за того, что эта идея очень актуальна, все дети любят кубики, любят игры, поэтому мы сделали по игре.

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи-12

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:
Это представление направлено для того, чтобы объединить детей именно по театральному направлению, так как у нас реализуется городской проект «Школьный театр». И вот этот подарок сегодня новогодний именно для детей, которые занимаются в данном направлении.

Всего над постановкой трудились десятки детей. На протяжении нескольких месяцев они готовили «живое» выступление без фонограммы.

# Наши дети # Надежда Великая # Благотворительность

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