Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи

Завершился марафон добрых дел и в Минском государственном дворце детей и молодежи. Именно здесь 15 декабря был дан старт мероприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшнее представление было построено в форме интерактивной сказки, полностью подготовлено и исполнено силами юных артистов. Зрительный зал был заполнен учащимися школьных театральных коллективов. Это будущие вокалисты, хореографы, актеры и режиссеры.

На концерте пою свою авторскую песню «Свое», которую для меня написали мои продюсеры Евгений Олейник и Юлия Быкова. А в концерте я главный герой вместе со своей подругой.

Я солистка, сейчас здесь я в главной роли. Было сложно запомнить сценарий и отрепетировать актерскую игру.

Мне больше нравится много публики, потому что ты так начинаешь просто брать себя в руки и классно петь.

Ангелина Пушкарь, режиссер продюсерского центра «Аура»: Эта идея пришла нашему продюсеру, вернее его сыну Вове. То есть из-за того, что эта идея очень актуальна, все дети любят кубики, любят игры, поэтому мы сделали по игре.

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:

Это представление направлено для того, чтобы объединить детей именно по театральному направлению, так как у нас реализуется городской проект «Школьный театр». И вот этот подарок сегодня новогодний именно для детей, которые занимаются в данном направлении.

Всего над постановкой трудились десятки детей. На протяжении нескольких месяцев они готовили «живое» выступление без фонограммы.