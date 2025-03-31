Новости по тегу #Насекомые

Основные отряды, которые здесь можно видеть – это стрекозы, ручейники, таракановые, вот они, наши, общежитейские.
Традиционно сезонную активность паукообразные начинают в Брестской, Минской и Могилевской областях, некоторых районах Витебской.
В южных регионах Беларуси зарегистрированы первые случаи укусов клещей.
«Я за то, чтобы своими руками этот вид обнаружить, понять, где он живет, потом это опубликовать, чтобы принести пользу научному сообществу. Приходится ездить по всей Беларуси и не только».
Тёплая погода способствует активизации опасных насекомых. Ежедневно в МЧС поступает несколько десятков запросов.
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