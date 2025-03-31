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Новости по тегу #Насекомые

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей
31 марта 2025 14:36

Где в Беларуси увидеть более 6 тысяч насекомых? Показываем коллекцию жителя Вороничей

Начался сезон клещей – с начала 2025-го к медикам обратились 17 пострадавших от укусов
25 марта 2025 07:23

Начался сезон клещей – с начала 2025-го к медикам обратились 17 пострадавших от укусов

В Беларуси проснулись клещи. Что следует помнить, отправляясь на природу
19 марта 2025 17:51

В Беларуси проснулись клещи. Что следует помнить, отправляясь на природу

В Беларуси около 2 тысяч видов бабочек. Поговорили с учёным-энтомологом о самых редких насекомых
12 февраля 2025 09:00

В Беларуси около 2 тысяч видов бабочек. Поговорили с учёным-энтомологом о самых редких насекомых

Сезонное нашествие ос и шершней! Как избавиться от опасных соседей?
30 августа 2024 17:29

Сезонное нашествие ос и шершней! Как избавиться от опасных соседей?

«Иногда приводит к летальному исходу». Врач рассказала, укусы каких насекомых самые опасные
31 июля 2024 12:18

«Иногда приводит к летальному исходу». Врач рассказала, укусы каких насекомых самые опасные

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?
27 мая 2024 17:09

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек
20 марта 2024 09:50

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек

Франция страдает от нашествия клопов
12 декабря 2023 06:49

Франция страдает от нашествия клопов

Клопы во Франции могут стать угрозой для проведения Олимпиады
09 ноября 2023 19:52

Клопы во Франции могут стать угрозой для проведения Олимпиады

Почему людей с лишним весом чаще кусают комары? Этому есть научное объяснение
16 октября 2023 07:23

Почему людей с лишним весом чаще кусают комары? Этому есть научное объяснение

В Израиле разработали приложение для спасения пчёл
09 октября 2023 09:13

В Израиле разработали приложение для спасения пчёл