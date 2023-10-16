Почему людей с лишним весом чаще кусают комары? Этому есть научное объяснение

Вы наверняка замечали, что одних людей насекомые кусают постоянно, а других совсем нет. Оказывается, этому есть научное объяснение.

Дерматолог, известная в соцсетях как Derm Guru, рассказала подписчикам, что у некоторых людей есть определенные признаки, по которым комары их находят. Например, пот. Поэтому любители позаниматься спортом могут рассчитывать на повышенное внимание со стороны комаров, пишет The Mirror.

Насекомым также нравится углекислый газ, а значит и люди, которые дышат глубоко и часто. Например, жертвой может стать человек с избыточным весом. А еще комары могут слетаться на запах пива и кусать человека, который употребляет этот напиток.