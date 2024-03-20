Прямой эфир

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек

20 марта 2024 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек-1

История этой коллекции хрупких бабочек начиналась с картин под стеклом. Порхающие «цветки» жили в семье Махмудовых в режиме вечного сна несколько лет.

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек-4

Рамиле Махмудова, администратор выставки бабочек:
Мы как раз экспонировали нашу выставку с сухими бабочками. И некоторые посетители к нам подошли и спросили: а есть ли у вас живые такие бабочки? Мы как-то призадумались, потому что не один раз об этом спрашивали. Узнали про ученых, которые занимаются бабочками, вызывали даже к нам, попросили обучать: как корить, как брать бабочек. Вырастили, вывели. Первый раз, когда у нас родилась бабочка, – это был такой восторг.

Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек-7

И сказка про насекомых ожила. Уже более девяти лет в этом месте на свет появляются крылатые красавицы. Порой, прямо на глазах у посетителей. Настоящее чудо природы. Но прежде чем родиться, бабочки проходят четыре стадии преображения: сначала яйцо превращается в личинку. А спустя девять месяцев гусеница становится куколкой и ждет своего выхода.

Рамиле Махмудова:
Куколки очень подвижные, они даже реагируют на любые движения, могут сами даже двигаться. Но при этом куколка еще не сформировалась. Для формирования она должна повисеть как минимум две недели. Это достаточно долгий процесс и очень уязвимый. Также зависит от того, где в момент окукливания находится гусеница: если она на кроне дерева, она коричневая. Если на листве – она зеленая. Также некоторые гусеницы вплетают листья в коконы, чтобы ее не обнаружили.

Последний, завершающий этап трансформации – рождение прекрасного порхающего создания.

Подробности в видео.

# Насекомые # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич

Другие новости рубрики

Все новости
Шла война, а люди хотели молиться. История храма Успения Пресвятой Богородицы в Копыльском районе
20 марта 2024 09:41

Шла война, а люди хотели молиться. История храма Успения Пресвятой Богородицы в Копыльском районе

Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской?
20 марта 2024 09:34

Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской?

Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем ещё Пуховичский район обязан графу Льву Макову?
20 марта 2024 09:30

Повлиял на строительство железной дороги и не только. Чем ещё Пуховичский район обязан графу Льву Макову?

Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией
20 марта 2024 08:59

Отслойка сетчатки не означает потерю зрения. Вот как современные медики борются с патологией

ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности
20 марта 2024 08:28

ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности

В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы
20 марта 2024 08:27

В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

В преддверии большого старта. Чуть больше суток остаётся до полёта белоруски в космос
20 марта 2024 07:56

В преддверии большого старта. Чуть больше суток остаётся до полёта белоруски в космос

«Задача церкви – нести духовное». Психолог Алёна Дзиодзина о политике и религии
20 марта 2024 07:23

«Задача церкви – нести духовное». Психолог Алёна Дзиодзина о политике и религии

Очищал от мин поля под обстрелом и прорывал оборону противника. Суханьков Александр. «Незабытые истории»
20 марта 2024 07:12

Очищал от мин поля под обстрелом и прорывал оборону противника. Суханьков Александр. «Незабытые истории»

В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими
20 марта 2024 07:04

В Вооружённых Силах продолжаются занятия с призванными из запаса военнослужащими

В БГУ прошёл финал Евразийской студенческой олимпиады по аналитической экономике
20 марта 2024 06:37

В БГУ прошёл финал Евразийской студенческой олимпиады по аналитической экономике

Регистрация на централизованный экзамен пройдёт с 20 марта по 5 апреля
20 марта 2024 06:16

Регистрация на централизованный экзамен пройдёт с 20 марта по 5 апреля