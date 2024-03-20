Из гусениц превращаются в крылатых красавиц. Показываем необычные виды бабочек

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Рамиле Махмудова, администратор выставки бабочек: Мы как раз экспонировали нашу выставку с сухими бабочками. И некоторые посетители к нам подошли и спросили: а есть ли у вас живые такие бабочки? Мы как-то призадумались, потому что не один раз об этом спрашивали. Узнали про ученых, которые занимаются бабочками, вызывали даже к нам, попросили обучать: как корить, как брать бабочек. Вырастили, вывели. Первый раз, когда у нас родилась бабочка, – это был такой восторг.

И сказка про насекомых ожила. Уже более девяти лет в этом месте на свет появляются крылатые красавицы. Порой, прямо на глазах у посетителей. Настоящее чудо природы. Но прежде чем родиться, бабочки проходят четыре стадии преображения: сначала яйцо превращается в личинку. А спустя девять месяцев гусеница становится куколкой и ждет своего выхода.

Рамиле Махмудова:

Куколки очень подвижные, они даже реагируют на любые движения, могут сами даже двигаться. Но при этом куколка еще не сформировалась. Для формирования она должна повисеть как минимум две недели. Это достаточно долгий процесс и очень уязвимый. Также зависит от того, где в момент окукливания находится гусеница: если она на кроне дерева, она коричневая. Если на листве – она зеленая. Также некоторые гусеницы вплетают листья в коконы, чтобы ее не обнаружили.

Последний, завершающий этап трансформации – рождение прекрасного порхающего создания.