Начался сезон клещей – с начала 2025-го к медикам обратились 17 пострадавших от укусов

Из-за аномально теплой зимы клещи напомнили о себе еще в январе – с начала 2025 года к медикам обратились 17 пострадавших от укусов этих насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам специалистов, картина становится уже типичной: в 2024 году в это же время было зарегистрировано примерно столько же случаев. Традиционно сезонную активность паукообразные начинают в Брестской, Минской и Могилевской областях, некоторых районах Витебской. Эффективный способ обезопасить себя от возможной инфекции – сделать прививку. В случае укуса, покраснений на коже и плохого самочувствия необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение.

Анастасия Насанович, заведующая отделом эпидемиологии Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Вакцина от клещевого энцефалита используется по эпидпоказаниям определенным категориям граждан, в соответствии с инструкцией производителя. Основное – мы делам упор на неспецифическую профилактику, то есть это защитная одежда. На дачных участках также обязательно следить за своей же территорией, то есть покос сорной растительности, травы, чтобы не было высокой, чтобы минимизировать распространение клещей.

Более 15 % случаев инфицирования происходят в населенных пунктах, на территориях зон отдыха. Впрочем, клещ может впиться в человека даже в квартире, если его принес на себе с прогулки домашний питомец. Удалить насекомое с тела нужно как можно быстрее. Важно, чтобы он был извлечен целиком.