Клопы во Франции могут стать угрозой для проведения Олимпиады

Борьба на государственном уровне продолжается и во Франции. Правда, с клопами. Страна выделит 5 миллионов евро на решение этого вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти даже создадут специальный фонд. Средства из него будут выплачиваться домохозяйствам, которые не могут нанять дезинсекторов самостоятельно. По данным местного агентства санитарной безопасности, сегодня в стране зафиксировано более миллиона точек заражения. Многие туристы начали публиковать видео с паразитами в социальных сетях, призывая других путешественников проявлять бдительность. Проблему с насекомыми даже назвали угрозой для Олимпиады в Париже.