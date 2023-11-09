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Клопы во Франции могут стать угрозой для проведения Олимпиады

09 ноября 2023 19:52
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Борьба на государственном уровне продолжается и во Франции. Правда, с клопами. Страна выделит 5 миллионов евро на решение этого вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клопы во Франции могут стать угрозой для проведения Олимпиады-1

Власти даже создадут специальный фонд. Средства из него будут выплачиваться домохозяйствам, которые не могут нанять дезинсекторов самостоятельно. По данным местного агентства санитарной безопасности, сегодня в стране зафиксировано более миллиона точек заражения. Многие туристы начали публиковать видео с паразитами в социальных сетях, призывая других путешественников проявлять бдительность. Проблему с насекомыми даже назвали угрозой для Олимпиады в Париже.

# Насекомые # Новости Франции # Фотофакт

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