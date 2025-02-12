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В Беларуси около 2 тысяч видов бабочек. Поговорили с учёным-энтомологом о самых редких насекомых

12 февраля 2025 09:00
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Держинский, кандидат биологических наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского государственного университета имени П. М. Машерова.

Юрий Царев, ведущий:
Какая самая редкая бабочка в вашей коллекции?

В Беларуси около 2 тысяч видов бабочек. Поговорили с учёным-энтомологом о самых редких насекомых-2

Евгений Держинский, кандидат биологических наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной биологии Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
Самые редкие те, которых у меня до сих пор еще нет, которых я уже лет 20 ищу, но никак не могу найти. Я за то, чтобы своими руками этот вид обнаружить, понять, где он живет, потом это опубликовать, чтобы принести пользу научному сообществу. Приходится ездить по всей Беларуси и не только. Из последних находок в Браславском национальном парке в позапрошлом году один такой вид попался, но бабочка небольшая, невзрачная, русского названия у нее нет – Victrix umovii. Это таежный вид, он по северу Евразии встречается, особенно энтомологи финские его любят. У нее гусеница живет на лишайниках, которые растут на деревьях, на елках. Лишайники у нас много где на елках растут, я искал этот вид, но почему-то он только в одном месте попался. 

Подробности в видео

# Наука # Белорусская наука # Насекомые # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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