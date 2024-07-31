«Иногда приводит к летальному исходу». Врач рассказала, укусы каких насекомых самые опасные

В летнее время, в особенности за городом, мы нередко подвергаемся укусам насекомых. При этом на месте укуса появляется припухлость, покраснение и зуд, а у некоторых это вызывает серьезные неприятности. Как распознать симптомы укусов различных насекомых и оказать первую экстренную помощь? Поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Ольга Рогова, хирург травмо-хирургического отделения 21-й центральной районной поликлиники Заводского района города Минска.
Юрий Царев, ведущий:
При укусах насекомых нужно обращаться к врачу?
Ольга Рогова, хирург травмо-хирургического отделения 21-й центральной районной поликлиники Заводского района г. Минска:
Оно может пройти само. В большинстве случаев оно само и пройдет. Но бывают ситуации, особенности организма человека, его индивидуальная непереносимость. В таких ситуациях нужно обращаться. В таких ситуациях оно мало того, что само не пройдет, так еще и может привести к отдаленным последствиям, с которыми придется разбираться.
Юлия Самусенко, ведущая:
Укусы каких насекомых самые опасные?
Ольга Рогова:
Это жалящие насекомые. Самые опасные – это шершни, но все равно все жалящие насекомые (осы, пчелы, шершни) сюда относятся. Самое страшное – это анафилактический шок, который иногда приводит к летальному исходу. Сами осложнения в последующем – чаще жалящие насекомые приводят к системным осложнениям. Не просто припухлость, а именно высокая лихорадка, увеличение лимфатических узлов, иногда присоединяется тошнота и рвота, боли в животе.
Что делать, если оса или пчела ужалила в язык? Ведь это может привести к летальному исходу.
Юрий Царев:
Говорят, что если помазать укус мылом, то можно какое-то время избежать отека. Правда это или нет?
Ольга Рогова:
На самом деле нет. Все, что можно сделать в этой ситуации… Если оса, жала там нет. Если пчела, то сразу же удалить жало – это самое важное, что делаем на первом этапе. Если есть возможность обработать антисептиком, промыть хотя бы чистой питьевой водой – промываем. И все, что мы можем сделать до приезда скорой помощи в этой ситуации, – прикладываем холод. Это может убрать отек и отсрочить эффекты в последующем, если они наступят.
Подробности в видео.