В Израиле разработали приложение для спасения пчёл

Новости Израиля. В Израиле разработали приложение для спасения пчел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Датчики внутри ульев будут измерять температуру, влажность и звук. После этого полученные данные проанализирует искусственный интеллект. И уже свой вердикт сообщит пчеловодам. Как рассказывают авторы идеи, такой способ позволяет владельцам ульев отслеживать здоровье пчел в режиме реального времени.

Дорит Авни, руководитель отдела биоисследований:

Благодаря нашей технологии мы можем очень рано увидеть, если в колонии что-то не так. Пчеловод может быстро среагировать, иначе может быть слишком поздно.