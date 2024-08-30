Сезонное нашествие ос и шершней! Как избавиться от опасных соседей?
Копыльские спасатели в августе выезжали на ликвидацию гнезд ос и шершней свыше 40 раз. Теплая погода способствует активизации опасных насекомых. Ежедневно в МЧС поступают несколько десятков запросов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Находят незваных соседей на крышах, верандах и домах. Зачастую они ведут себя агрессивно и представляют опасность для людей.
Куда обращаться за помощью, в материале Дарьи Авсюк.
Пока пчелы круглосуточно трудятся, собирая мед и опыляя растения, то осы и другие жалоносные, напротив, атакуют пасеки и беспокоят жителей. Анна Эдуардовна Василевская гнездо шершней обнаружила на участке недавно. Задумалась о безопасности, ведь дело нешуточное. Изначально семьей пытались снять домик насекомых самостоятельно, но поняли, что без помощи не обойтись. Тогда-то соседи и подсказали, что можно обратиться к сотрудникам МЧС.
Анна Василевская, жительница агрогородка Лесное:
Там такой мешок здоровый, что решили МЧС вызвать. Настолько шершни опасные, я еще прочитала, что один человек чуть не умер недавно.
Все заявки сотрудниками МЧС выполняются оперативно. Только за август их количество в Копыльском районе составило около 40. Но мероприятие по уничтожению гнезда можно провести и самостоятельно. Главное – защитить открытые участки тела костюмом, перчатками и маской. Рекомендуемое время – после захода солнца: тогда максимальное количество жалящих насекомых находится в гнезде.
Подробности в видео.