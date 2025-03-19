В Беларуси проснулись клещи. Что следует помнить, отправляясь на природу

Весна – время пробуждения природы. Вот и клещи проснулись. Кстати, ученые из чешского университета выяснили, что больше всего их привлекают обладатели второй группы крови. Но бдительность с маленькими вредителями нужно сохранять всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южных регионах Беларуси зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Причем встретить опасное насекомое можно не только в лесу, около 15 % случаев происходит прямо в населенных пунктах.

С начала года от укусов клещей в Беларуси пострадали 17 человек. Специалисты рекомендуют, отправляясь на природу, выбирать одежду с длинными рукавами, манжетами, а брюки следует заправить в высокую закрытую обувь.