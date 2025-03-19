В Беларуси проснулись клещи. Что следует помнить, отправляясь на природу
Весна – время пробуждения природы. Вот и клещи проснулись. Кстати, ученые из чешского университета выяснили, что больше всего их привлекают обладатели второй группы крови. Но бдительность с маленькими вредителями нужно сохранять всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В южных регионах Беларуси зарегистрированы первые случаи укусов клещей. Причем встретить опасное насекомое можно не только в лесу, около 15 % случаев происходит прямо в населенных пунктах.
С начала года от укусов клещей в Беларуси пострадали 17 человек. Специалисты рекомендуют, отправляясь на природу, выбирать одежду с длинными рукавами, манжетами, а брюки следует заправить в высокую закрытую обувь.
Они не прыгают и не летают, а поджидают свою жертву в траве или на ветках кустарников. Могут заползать на высоту до 100 сантиметров. В этом году сезон активности клещей первой открыла Могилевская область. Еще в январе за помощью к медикам обратился житель областного центра.
Обычно паукообразные просыпались в начале весны, но аномально теплая зима разбудила раньше времени. Далее случаи начали регистрировать в Гродненской области и Минске. Приносили жители на себе клещей в основном из леса. Только с начала года от их укусов в Беларуси пострадали 17 человек.
Владислав Печоро, врач – травматолог-ортопед Могилевской центральной поликлиники:
Еще пока не сезон, то есть период еще впереди. Чаще всего это приходится на весенне-летний период. Июнь, июль, август – там вплоть до 70-80 укусов за месяц.
В белорусских лесах обитают 12 видов клещей. Они могут быть переносчиками разных инфекционных заболеваний. От энцефалита до болезни Лайма.
Олег Омельянович, заведующий отделением особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Согласно нашей статистике, 94% лиц, которые заболели клещевыми инфекциями (Лайм-боррелиозом или клещевым энцефалитом), не проводили экстренную профилактику. Профилактическое лечение, которое в соответствии с требованиями нормативных документаций Минздрава является обязательным.
Чтобы обезопасить себя от неприятных укусов и клещевого энцефалита, врачи советуют делать прививку. Эффект длится от 3 до 5 лет. Важно помнить, что чем дольше клещ находится на коже, тем выше вероятность передачи возбудителя.
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