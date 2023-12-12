Франция страдает от нашествия клопов

Французские СМИ сообщают, что одним из самых популярных запросов в поисковых системах в этом году стал «Есть ли в доме клопы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении последних месяцев в стране наблюдается нашествие этих насекомых. Их находят не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, в общественном транспорте. По данным СМИ, за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. А в период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.