Прямой эфир

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?

27 мая 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жителей Гомельской области атакуют мошки. Сезонный вылет насекомых в 2024 году особенно массовый. От укусов кровососов страдают не только люди, но и животные.

Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие гнуса, выясняла Анна Корольчук.

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?-1

На этой неделе социальные сети заполонили видео из Гомельской области. Местные жители страдают от нашествия мошек. Ролики с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?-4

Поехали, называется, отдохнуть на природу, шашлычки пожарить, теплом насладиться.

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?-7

У меня есть вопрос к знающим людям. Такое количество мошкары вписывается в биологический ритм планеты?

Ученые отвечают: появление мошек в мае – естественный природный цикл, который повторяется ежегодно. Активность насекомых характерна для Полесья, южных регионов страны с болотистой местностью.

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?-10

Николай Галиновский, кандидат биологических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
В течение сезона два пика у нас в Гомельской области. Весенний, до начала июня, в первые недели июня они уже пропадут. И второй пик менее активный – это конец августа. В течение суток у них тоже есть определенный период – утро и вечер. Днем они менее активны, особенно если яркая солнечная погода.

Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?-13

Особо массовым вылет мошек в 2024 году стал из-за высокого и продолжительного паводка. У личинок была комфортная среда для развития. Поэтому, начиная с мая, полчища гнуса делают невыносимой жизнь людей и животных.

Подробности в видео.

# Насекомые # общество # Анна Корольчук

Другие новости рубрики

Все новости
Кордовские мстители – прокуратура Беларуси установила новые факты расстрела комсомольцев фашистами
27 мая 2024 17:02

Кордовские мстители – прокуратура Беларуси установила новые факты расстрела комсомольцев фашистами

Гайдукевич: из-за пятой колонны и предателей в Беларуси извратили понятие «‎оппозиция»!
27 мая 2024 17:01

Гайдукевич: из-за пятой колонны и предателей в Беларуси извратили понятие «‎оппозиция»!

Дзермант: Беларусь вместе с самой большой державой мира изолировать просто невозможно
27 мая 2024 17:00

Дзермант: Беларусь вместе с самой большой державой мира изолировать просто невозможно

Грызлов: планы коллективного Запада по отношению к Минску и Москве обернулись крахом
27 мая 2024 17:00

Грызлов: планы коллективного Запада по отношению к Минску и Москве обернулись крахом

Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества
27 мая 2024 16:42

Сивак: прямые связи Беларуси с регионами РФ всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества

Андрей Анисимов: депутат парламента отвечает за всю Республику Беларусь!
27 мая 2024 16:36

Андрей Анисимов: депутат парламента отвечает за всю Республику Беларусь!

Лукашенко: в Алтайском крае наша пассажирская техника широко представлена и уже зарекомендовала себя
27 мая 2024 16:32

Лукашенко: в Алтайском крае наша пассажирская техника широко представлена и уже зарекомендовала себя

Олег Гайдукевич о ВНС: не будет казахского варианта, у нас свой – белорусский!
27 мая 2024 16:31

Олег Гайдукевич о ВНС: не будет казахского варианта, у нас свой – белорусский!

Какова роль Иосифа Семашко в истории Православной церкви Беларуси? Рассказал протодиакон Павел Бубнов
27 мая 2024 15:17

Какова роль Иосифа Семашко в истории Православной церкви Беларуси? Рассказал протодиакон Павел Бубнов

Рисовая каша с клубникой и орехами. Готовим завтрак, который понравится детям
27 мая 2024 14:01

Рисовая каша с клубникой и орехами. Готовим завтрак, который понравится детям

Как баскетболисткам «Минска» удалось обыграть «Горизонт»? Форварды команды поделились секретом успеха
27 мая 2024 13:59

Как баскетболисткам «Минска» удалось обыграть «Горизонт»? Форварды команды поделились секретом успеха

64 млн. рублей выделит государство на оздоровление детей в летних лагерях
27 мая 2024 13:54

64 млн. рублей выделит государство на оздоровление детей в летних лагерях