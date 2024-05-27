Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?

Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие гнуса, выясняла Анна Корольчук.

Новости Беларуси. Жителей Гомельской области атакуют мошки. Сезонный вылет насекомых в 2024 году особенно массовый. От укусов кровососов страдают не только люди, но и животные.

На этой неделе социальные сети заполонили видео из Гомельской области. Местные жители страдают от нашествия мошек. Ролики с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.

У меня есть вопрос к знающим людям. Такое количество мошкары вписывается в биологический ритм планеты?

Ученые отвечают: появление мошек в мае – естественный природный цикл, который повторяется ежегодно. Активность насекомых характерна для Полесья, южных регионов страны с болотистой местностью.