Жителей Гомельской области атакуют мошки! Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие?
Новости Беларуси. Жителей Гомельской области атакуют мошки. Сезонный вылет насекомых в 2024 году особенно массовый. От укусов кровососов страдают не только люди, но и животные.
Что советуют делать специалисты и когда прекратится нашествие гнуса, выясняла Анна Корольчук.
На этой неделе социальные сети заполонили видео из Гомельской области. Местные жители страдают от нашествия мошек. Ролики с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.
Поехали, называется, отдохнуть на природу, шашлычки пожарить, теплом насладиться.
У меня есть вопрос к знающим людям. Такое количество мошкары вписывается в биологический ритм планеты?
Ученые отвечают: появление мошек в мае – естественный природный цикл, который повторяется ежегодно. Активность насекомых характерна для Полесья, южных регионов страны с болотистой местностью.
Николай Галиновский, кандидат биологических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
В течение сезона два пика у нас в Гомельской области. Весенний, до начала июня, в первые недели июня они уже пропадут. И второй пик менее активный – это конец августа. В течение суток у них тоже есть определенный период – утро и вечер. Днем они менее активны, особенно если яркая солнечная погода.
Особо массовым вылет мошек в 2024 году стал из-за высокого и продолжительного паводка. У личинок была комфортная среда для развития. Поэтому, начиная с мая, полчища гнуса делают невыносимой жизнь людей и животных.
Подробности в видео.