Новости по тегу #Народные приметы

Свадебные приметы – тайный код будущего семьи. Возможно, это просто психологическая опора. Но если это действует, то пусть будет.
7 октября христиане вспоминают святую Феклу.
«На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», – говорили люди.
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше!
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше.
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
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