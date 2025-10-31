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Новости по тегу #Народные приметы

В какие свадебные приметы молодожёны верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных
31 октября 2025 16:16

В какие свадебные приметы молодожёны верят до сих пор? Рассказываем о самых популярных

Народные приметы: когда придут первые морозы и какой будет зима
06 октября 2024 11:34

Народные приметы: когда придут первые морозы и какой будет зима

Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре
29 сентября 2024 11:29

Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре

О погоде судили по луку. Народные приметы в сентября
14 сентября 2024 10:06

О погоде судили по луку. Народные приметы в сентября

14 сентября – начало бабьего лета. Народные приметы на середину сентября
08 сентября 2024 16:00

14 сентября – начало бабьего лета. Народные приметы на середину сентября

Какой будет зима, подскажет «урожай» грибов. Народные приметы на осень
02 сентября 2024 08:30

Какой будет зима, подскажет «урожай» грибов. Народные приметы на осень

Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август
18 августа 2024 07:05

Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август

Сильное мерцание звёзд предвещало осадки – народные приметы на середину августа
11 августа 2024 09:38

Сильное мерцание звёзд предвещало осадки – народные приметы на середину августа

Коли гроза – сена будет за глаза. Народные приметы в самый разгар полевых работ
04 августа 2024 08:36

Коли гроза – сена будет за глаза. Народные приметы в самый разгар полевых работ

На Прокла поле от росы промокло. Народные приметы июля
21 июля 2024 13:46

На Прокла поле от росы промокло. Народные приметы июля

Жёлтые листья – к ранней осени. О чём расскажут народные приметы в разгар лета
14 июля 2024 07:08

Жёлтые листья – к ранней осени. О чём расскажут народные приметы в разгар лета

Наступают плодородные дни. Лунный календарь на середину июля
14 июля 2024 07:01

Наступают плодородные дни. Лунный календарь на середину июля