Народный календарь. О чём расскажут приметы в первых числах июля?

Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус» на СТВ. Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше. В Беларуси возобновится теплая погода.

7 июля – Иван Купала. К слову, нынешнее название имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. Традиционные купания начинались накануне вечером, в день Аграфены Купальницы, и продолжались всю ночь. На самого же Ивана Купалу окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней. Считалось, что после такого обряда непременно проходят все болезни. Подмечали и особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным – ждали много грибов. Если выпадала сильная роса – это предвещало хороший урожай огурцов. 8 июля – День Петра и Февронии. Этих святых почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. Однако основные приметы этого дня касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено – покос будет худой. Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку – дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду – влажными.

9 июля – Давид Земляничник. Так преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику русские люди любили во все времена. На Давида подмечали и приметы погоды. Если шел дождь – это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Отсутствие ненастья предвещало тепло и солнце семь недель подряд. 10 июля – Самсон Сеногной. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено, а на Самсона сенокос был в самом разгаре, намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды – до самого бабьего лета. На Самсона дождь – семь недель то ж, – говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.