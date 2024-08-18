Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

19 августа – Яблочный Спас. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили разные блюда. В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас – бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», – подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.

20 августа – Марины Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.