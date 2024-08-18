Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
19 августа – Яблочный Спас. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили разные блюда. В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас – бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», – подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.
20 августа – Марины Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.
21 августа – Мирон Ветрогон. На Руси епископ Мирон получил такое прозвище, поскольку в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», – приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики, осень будет солнечной; если случается буря, сентябрь ожидается ненастным.
23 августа – Лаврентиев день. В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна, осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. Обращали внимание и на другие приметы погоды: сильная жара или сильные дожди предвещали такое же погодное поведение на всю осень. А еще эти приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета и начале осени.