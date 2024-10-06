Народные приметы: когда придут первые морозы и какой будет зима

7 октября христиане вспоминают святую Феклу. С этого времени дни убывают очень быстро, а ночи становятся темнее и холоднее. Наши предки верили: если на деревьях много желтых листьев, но они опадают слабо, то морозы наступят не скоро. А вот если перелетные птицы летят низко над землей, то зима, наоборот, будет ранняя и холодная.

8 октября православные христиане почитают память святого Сергия Радонежского. Считалось, какая погода стоит в этот день, такой она простоит до 29 октября. Например, если на Сергия идет снег, то на Михайлов день (21 ноября) начнется настоящая зима. Если первые осадки упали на мокрую землю, то они уже останутся лежать, а если на сухую – скоро растают, и морозы наступят не скоро.

9 октября христиане вспоминают евангелиста и апостола Иоанна Богослова. В этот день часто идет дождь или снег. Считается, если 9 октября пошел дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А теплый солнечный день обещает холодное и дождливое лето в следующем году.

10 октября церковь чтит память преподобного Савватия Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря. В этот день осенняя гроза сулит теплую и короткую зиму. Если шишек на елях и соснах к 10 октября немного, то зима не будет суровой. Если сухо и нет дождя, то зима придет поздно.

11 октября церковь чтит память преподобного Харитона Исповедника. В народе заметили: если по небу плывут тяжелые, низкие облака, скоро похолодает. Вокруг Луны появилось гало – к ветру и ненастью. Вечером заря красная, на следующий день будет ветрено. Если деревья, например, каштаны, второй раз начали цвести, то осень окажется долгой и теплой. Птицы низко к земле летят – зима будет ранней и холодной.