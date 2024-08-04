Коли гроза – сена будет за глаза. Народные приметы в самый разгар полевых работ

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. Погода на неделе в Беларуси здесь. 3 августа – Онуфрий Молчаливый. Все работы и хлопоты по дому в этот день полагалось выполнять молча и в тишине. К тому же работы в этот период было уже очень много, что и поговорить особо не было времени. В день Онуфрия обращали внимание на приметы. Люди говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

4 августа – Мария Ягодница. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами. В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза – сена будет за глаза». В этот день обращали внимание и на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля по утру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы – льны будут серы и косы». Прогноз погоды в Европе на неделю здесь. 6 августа – Борис и Глеб. В этот день на Руси крестьяне старались не выезжать в поля и луга из-за высокого риска возникновения пожаров. В основе такого поверья многочисленные грозы, пора которых начиналась как раз в августе. Они также сопровождались молниями, способными поджигать стога сена, из-за чего день Бориса и Глеба называли еще Паликопной. От словосочетания «палить копны». «На Глеба и Бориса за хлеб не берися», – говорили люди, подразумевая, что следует отложить жатву.