Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре

Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус».
Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус».
30 сентября – Вселенские бабьи именины. Вера, Надежда, Любовь. Как правило, праздник в память святых мучениц, олицетворяющих три христианских добродетели, выдается ясным и теплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров, 14 октября, уже будет мороз.
1 октября – Арина Шиповница. Люди продолжали наблюдать за отлетом журавлей и знали наверняка: если птиц к этому времени не было видно, то до Артемьева дня ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали «Колесом дорога!», чтобы те по весне вновь вернулись на родные просторы.
2 октября – Трофим и Зосима. Существовало поверье для молодых девушек: если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», – говорили люди. Подсказывали дальнейшую судьбу и погодные изменения: если ветер в этот день дует с юга – на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.
3 октября – Астафий Ветряк. Само прозвище говорит за себя. «Ветряк дует всяк», – говорили наши прадеды. И подмечали: северный ветер – к стуже, южный – к теплу, западный – к дождю, а восточный – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот шишки на елях, растущие низко, подготавливали к наступлению ранних морозов.
4 октября – Кондрат да Ипат. Считалось, что погода, которая будет отмечена в этот день, продержится без изменений еще четыре недели. Знали также, что яркое солнце при резком северо-восточном ветре предвещает нам холодную зиму.
5 октября – Иона и Фока, Листопадная. Так этот день называли потому, что порывы ветра в текущую пору буквально сдирают листву с деревьев – начинался так называемый листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, снег ляжет поздно. Листопадную называли также началом настоящей климатической осени.