Начало настоящей осени. Народные приметы в октябре

30 сентября – Вселенские бабьи именины. Вера, Надежда, Любовь. Как правило, праздник в память святых мучениц, олицетворяющих три христианских добродетели, выдается ясным и теплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров, 14 октября, уже будет мороз.

1 октября – Арина Шиповница. Люди продолжали наблюдать за отлетом журавлей и знали наверняка: если птиц к этому времени не было видно, то до Артемьева дня ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали «Колесом дорога!», чтобы те по весне вновь вернулись на родные просторы.

2 октября – Трофим и Зосима. Существовало поверье для молодых девушек: если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», – говорили люди. Подсказывали дальнейшую судьбу и погодные изменения: если ветер в этот день дует с юга – на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.