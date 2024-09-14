О погоде судили по луку. Народные приметы в сентября

18 сентября – Захарий и Елизавета. Считалось, что рожденный на Захария и Елизавету обладает особой силой: его не трогали ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека старались нанять в пастухи, чтобы он берег скотину от нечистой силы да от злого волка. По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной, а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

17 сентября – Неопалимая Купина. В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. На Руси знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем. В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы. Проверяя их вилами, чтобы прогнать из сена Гнетуху и Трясуху, духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину.

19 сентября – Михайлов день. К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если лицом вверх – к студеной зиме, если изнанкой – к теплой.

20 сентября – Луков день. В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, отчего они становились сильными и блестящими. По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

21 сентября – Малая Пречистая, Оспожинки. Это праздник урожая, который иногда справляли целую неделю. В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали следующие приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.