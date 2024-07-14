Жёлтые листья – к ранней осени. О чём расскажут народные приметы в разгар лета

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
16 июля – Мокий и Марк, Стожары. В деревнях в это время продолжался сенокос, но с этим делом нужно было торопиться: если не успеть до периода дождей, запасти достаточно корма на зиму не получится. А в этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», говорили люди. Обращали внимание и на поведение насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.
17 июля – Андрей Налива. Наливой его прозвали на Руси за то, что в этот период на полях уже наливались озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», замечали люди. Если в этот день шел дождь, его называли «андреевским». По погоде судили: «Каков Андрей Налива – таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.
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18 июля – Афанасьев день, месяцев праздник. Вечером наши предки выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай. Если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.
19 июля – Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой – ходи по росе босой», говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба.
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20 июля – Авдотья Сеногнойка. На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали.