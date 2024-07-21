На Прокла поле от росы промокло. Народные приметы июля

23 июля – Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если он был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.

24 июля – Ольга Страдница. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга – на поле подмога», – верили люди. День святой Ольги называли еще Стожарами. Такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

25 июля – Прокл Плакальщик. На Руси Прокла называли Плакальщиком, поскольку с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», – говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена. В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. По росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман по утру предвещали ясные дни. Если же на Прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах – это было признаком скорого ненастья.

26 июля – День Архангела Гавриила. На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди – нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди, дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».