14 сентября – начало бабьего лета. Народные приметы на середину сентября

8 сентября – Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С этого дня на Руси начинали косить овес. Первый сноп по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол – под образа. С этого времени день убавляется примерно на 3 часа от летнего солнцестояния. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, зима обещала быть суровой.

9 сентября – Два Пимена. На Пименов на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Их заваривали с чаем, делали варенье и заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как бактерицидное и мочегонное средство. В этот день было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.

10 сентября – Анна и Савва Скирдники. На Руси Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Отсюда и название праздника. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно – скирдами», – говорили люди.