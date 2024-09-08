14 сентября – начало бабьего лета. Народные приметы на середину сентября

Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус».
Пришло время заглянуть в народный календарь в программе «Плюс-минус».
8 сентября – Наталья Овсяница и Адриан Осенний. С этого дня на Руси начинали косить овес. Первый сноп по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол – под образа. С этого времени день убавляется примерно на 3 часа от летнего солнцестояния. Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и холодную зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба, зима обещала быть суровой.
9 сентября – Два Пимена. На Пименов на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Их заваривали с чаем, делали варенье и заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как бактерицидное и мочегонное средство. В этот день было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.
10 сентября – Анна и Савва Скирдники. На Руси Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. Отсюда и название праздника. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно – скирдами», – говорили люди.
11 сентября – Иван Постный. С этого дня наступал большой поворот в природе. Заканчивалось лето и вместе с первыми заморозками приходила осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», – подмечали люди. О погоде судили и по поведению разных птиц. Если на Ивана Постного летели на юг журавли – это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали, ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей, надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю.
13 сентября – Куприянов день. Журавлиное вече. На Руси говорили, что на Куприяна журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. Отсюда и название. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавинкой. До этого срока на болота ходить было категорически непозволительно.
14 сентября – Семин день. Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.