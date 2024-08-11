Сильное мерцание звёзд предвещало осадки – народные приметы на середину августа

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.
12 августа – в этот день отмечают память Силы и Силуана. Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей, и у животных, и у растений. Если же погода сегодня была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде – быть долгой мокроте.
13 августа – на Руси у этого дня было особенное значение – православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Говорили, что на Евдокима нужно было обязательно заговорить борону – провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья. Люди сложили несколько присказок на эту тему: «Коли не заговоришь борону – не угодишь коню»; «Конь с места не тронется, пока мужик над бороной не наклонится».
До +30°С – в Беларусь снова вернется жара. Читайте здесь.