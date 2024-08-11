Сильное мерцание звёзд предвещало осадки – народные приметы на середину августа

12 августа – в этот день отмечают память Силы и Силуана. Считалось, что силы в этот день прибавляется и у людей, и у животных, и у растений. Если же погода сегодня была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде – быть долгой мокроте.