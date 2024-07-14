Наступают плодородные дни. Лунный календарь на середину июля

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

15-16 июля. Наконец-то наступают плодородные дни. Пересаживайте растения, требующие больше пространства или лучших условий для роста. В июле можно сеять семена укропа, базилика, петрушки, кинзы, различных видов салатов, пекинской капусты, брокколи, кольраби, семена редиса, свеклы и моркови для осеннего сбора. Собирайте созревшие плоды, овощи и зелень для использования или хранения. Регулярно поливайте растения, особенно в жаркую погоду, достаточным количеством воды.

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17-18 июля. Проверьте состояние капусты. Произведите ревизию и подкормку, если это необходимо. Также в эти дни стоит разрыхлять почву между строками, чтобы улучшить аэрацию и сохранить влагу. Собирайте семена с растений, которые уже отцвели и созрели для последующего посева.

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19-20 июля. На грядках можно сеять разнообразные зеленые культуры. Высевайте укроп, который быстро прорастает и обеспечит вас ароматной зеленью уже через несколько недель. Базилик станет отличным дополнением ко многим блюдам, особенно итальянской кухне. Рукола придает пикантности салатам и другим блюдам, ее следует сеять несколькими подходами, чтобы иметь свежую зелень в течение длительного периода. Петрушка и кинза также хорошо подходят для летнего посева.