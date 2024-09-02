Какой будет зима, подскажет «урожай» грибов. Народные приметы на осень

3 сентября. Фаддей Проповедник. В народе знали наверняка: если на Фаддея небо чистое, а солнце светит ясно – так будет и предстоящие 4 недели.

2 сентября. Самойлов день. На Самойла просили хорошей погоды для осенних работ. Времени для них оставалось совсем мало, ведь зима неизбежно приближалась. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, поэтому следовало незамедлительно отправляться за «урожаем». Именно поэтому на столе частым блюдом в первые дни сентября были жареные грибы с картошкой.

5 сентября. Луп Брусничник. В этот день наблюдали за журавлями: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не ожидается. А вот если журавли летят молча и быстро, жди скорого ненастья. С этого дня начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».

6 сентября. Евтихий Тихий. На Руси на Евтихия также наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали и важно было успеть собрать их. Если в этот день шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

7 сентября. Тит Листопадник. Раньше в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди, как правило, шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили они. По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. И в данном случае полное лукошко не было добрым предвестником, поскольку предвещало долгие холода.