Новости по тегу #Народное творчество

Здесь народная культура не остается на страницах книг или в воспоминаниях. Она продолжается в песнях и старинных ремеслах.
В Национальном художественном музее проходит уникальная выставка «Гармония мира неглюбских ткачих». Это большое событие, ведь несколько лет назад эта традиция была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Для Татьяны Петух народные ремесла – дело всей жизни. Каждым она владеет в совершенстве и с удовольствием делится интересными фактами.
На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
В разных уголках Беларуси вытинанку называют по-разному. Где-то она представлена как выбиванка, где-то как вырезанка. Отличаются они по технике исполнения и по композиции узоров.
Здесь уважают традиции и сохраняют культуру. В этих мастерских создают одежду и предметы декора с белорусским колоритом.
То, что когда-то начиналось как ремесло для своих, стало национальным достоянием с мировой известностью.
Секретами уникального мастерства соломоплетения поделились сотрудники Дзержинского районного центра культуры.
Молодечненская школа вытинанки – отработанная многолетняя методика. Мы не только сами как мастера вырезаем, но и учим подрастающее поколение этому искусству.
Творчество Александра Акулова – пример того, как красота может рождаться из самых неожиданных вещей. Мастер продолжит преображать мир вокруг себя.
На службе участковый инспектор следит за порядком в Гомельском районе, а все свободное время занимается этнографией и фольклором.
Это настоящая жемчужина народного искусства – ткачество, которое сохраняет традиции с 17 века. Каждое полотно несет свои узоры, зашифрованные пожелания добра, любви и здоровья.
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