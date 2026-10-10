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Новости по тегу #Народное творчество

Их называют «душой деревни». Почему сельские ДК ничем не уступают городским
10 октября 2026 17:25

Их называют «душой деревни». Почему сельские ДК ничем не уступают городским

Передавали из поколения в поколение 400 лет – рассказываем о неглюбской текстильной традиции
21 мая 2026 11:30

Передавали из поколения в поколение 400 лет – рассказываем о неглюбской текстильной традиции

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер
06 мая 2026 12:50

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков
04 мая 2026 12:45

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки
28 апреля 2026 10:25

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки

Гончарное дело, резьба по дереву и ткачество – рассказываем, чему можно научиться в МГДДМ
26 февраля 2026 13:10

Гончарное дело, резьба по дереву и ткачество – рассказываем, чему можно научиться в МГДДМ

Национальное достояние с мировой известностью! Чем дрибинские валенки покорили Милан?
02 февраля 2026 17:56

Национальное достояние с мировой известностью! Чем дрибинские валенки покорили Милан?

Мастер-класс по соломоплетению провели в Национальной библиотеке
14 января 2026 07:03

Мастер-класс по соломоплетению провели в Национальной библиотеке

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта
07 января 2026 13:01

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры
04 января 2026 08:44

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры

Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором
02 января 2026 17:15

Возрождает народное творчество! Пообщались с майором милиции, который занимается этнографией и фольклором

Неглюбские рушники покорили мир! Визитная карточка Беларуси попала в список ЮНЕСКО
26 декабря 2025 17:30

Неглюбские рушники покорили мир! Визитная карточка Беларуси попала в список ЮНЕСКО