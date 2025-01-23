Каждая фигурка уникальна. Мастер с 30-летним опытом рассказала о гончарном искусстве

Соломоплетение, ткачество, вытинанка и вышивка – в центральном регионе активно развивают народные промыслы. В каждом районе работают кружки и клубы по интересам, а список народных мастеров Беларуси ежегодно пополняют новые имена. Чем живет самобытное творчество – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Квасыничский центр ремесел Слуцкого районного центра народного творчества – настоящая творческая кузница. Здесь сохраняют и берегут наследие Слуцкого края, а еще передают традиции молодому поколению. Найти хобби по душе здесь сможет каждый. Научиться мастерить из соломки или сделать сувенир из глины – множество различных направлений.

Лариса Романович стояла у истоков создания Квасыничского центра ремесел. Более 30 лет занимается самобытным творчеством и более двух десятков лет дружит с гончарством.

Лариса Романович, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Я сама из Слуцка. Закончила Мирское художественно-реставрационное училище. После окончания встал выбор, где искать работу. Потому что были 1990-ые, не такие легкие годы. Я пришла в Дом культуры местный работать. Роспись по дереву у меня кружок был, потом по программе Президента о возрождении ремесла у нас в республике стали организовываться центры ремесел. И вот я была у истоков. Нашему центру ремесел уже более 25 лет. Когда начинали, у нас были всего три мастерские – это лозоплетение, ткачество и работа с глиной. На данный момент у нас 6 мастеров. Интерес к изучению самобытной культуры появился еще в детстве, признается мастер. Всегда привлекали народные узоры, вдохновляли традиционные направления искусства. И исполнить детскую мечту удалось.

Лариса Романович:

Я больше творческий человек. Точные науки – это не для меня. Мне вот прекрасное, красивое виделось. Как говорят, ворон считает, потому что ходит смотрит нашу природу красивую. Узнала, что в Мире открылось такое училище, очень заинтересовалась, потому что сам по себе Мир – это очень такая сторонка историческая, древняя. Пробовала себя в росписи, краски тоже все прекрасно, хорошо, но лепка – это интересно. Глина всегда была со мной. И в процессе учебы, и в садике попросили сделать игрушки-свистульки из глины, это вот и определило мое направление, что именно работа с глиной – это мое.