Писанки и битки – о чём рассказывают древние белорусские традиции, поговорили с народным мастером

Каждый нанесенный символ на пасхальном яйце имеет свое значение. Например, виноград олицетворяет дружбу и любовь. Птица – символ души, точки – плодородия. А сеточка – символ судьбы и оберег от зла. Но каждый может придумать свой символ и наделить его сакральным смыслом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Наталья Данилевич, мастер народных художественных ремесел Вилейского районного дома ремесел:

Писанка сопровождала человека всю его жизнь. Когда рождался ребенок, клали в колыбель с наилучшими пожеланиями, дарили на свадьбу молодым тоже с пожеланиями, поминали предков. Вообще, есть такая игра «Битки». В старину эта игра считалась не детской забавой, а играли мужчины. И яйцо, которое не получило никакие трещины и сколы в этой игре, тоже считалось оберегом, его тоже хранили.

К слову, сегодня существует несколько способов украшения и раскраски пасхальных яиц. Сам процесс их создания стал почти искусством, которое не только развивает творческие навыки и объединяет людей, но и помогает христианам настроить мысли на предстоящий великий праздник. Наиболее распространенным видом считается крашенка – это окрашивание яйца в один цвет. А вот среди редких разновидностей – маляванка, крапанка и драпанка.