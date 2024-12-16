Возродила традицию свадебных бумажных венков. Поговорили с народным мастером Беларуси

Раиса Михайловна возродила на Любанщине традицию свадебных бумажных венков. В былые времена они были главным украшением молодой. Однажды на глаза попался мамин веночек 1950-х. Вместе с творческим коллективом Кузьмичевского сельского дома культуры решили восстановить красивую историю. Теперь от богатой коллекции расцветает душа.

Раиса Валькова, народный мастер Республики Беларусь по бумагопластике:

Гэта любанскі вянок, называецца ён шапель. Былі нявесты розныя, то была перастаруха, то была непрыгожая, то была сільна багатая і бацькі не хацелі грошы адпускаць. Прыязджалі на вяселле, нявесту не паказваюць, надзелі на галаву новае рэшата, абвесілі тканымі пасцілкамі, вяселле гудзе, а нявесту ніхто не бачыць. Пакуль не прывезлі да дому. Жаночая салідарнасць з цягам часу прывяла да гэтай канструкцыі.