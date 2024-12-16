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Возродила традицию свадебных бумажных венков. Поговорили с народным мастером Беларуси

16 декабря 2024 12:49
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Раиса Михайловна возродила на Любанщине традицию свадебных бумажных венков. В былые времена они были главным украшением молодой. Однажды на глаза попался мамин веночек 1950-х. Вместе с творческим коллективом Кузьмичевского сельского дома культуры решили восстановить красивую историю. Теперь от богатой коллекции расцветает душа.

Возродила традицию свадебных бумажных венков. Поговорили с народным мастером Беларуси-2

Раиса Валькова, народный мастер Республики Беларусь по бумагопластике:
Гэта любанскі вянок, называецца ён шапель. Былі нявесты розныя, то была перастаруха, то была непрыгожая, то была сільна багатая і бацькі не хацелі грошы адпускаць. Прыязджалі на вяселле, нявесту не паказваюць, надзелі на галаву новае рэшата, абвесілі тканымі пасцілкамі, вяселле гудзе, а нявесту ніхто не бачыць. Пакуль не прывезлі да дому. Жаночая салідарнасць з цягам часу прывяла да гэтай канструкцыі.

Подробности в видео.

# Творчество # Народное творчество

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